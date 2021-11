«Suurte traatharjadega kraabitakse otse merre tankerite põhja külge kinnitunud võõrliigid, mürgine põhjakate ja värvitükid,» väidab Tallinna looduskaitseseltsi esimees Arvo Veskimets. «Laevakere on kaetud ainetega, mis takistavad elusorganisme laevapõhjale kinnitumast. Need värvid ja muud ained on mürgised ja keskkonnaohtlikud. Aga aeg-ajalt on tarvis vana saast koos sinna kinnitunud organismide (molluskid, vetikad, taimed) maha kraapida ja uus mürk peale kanda.»