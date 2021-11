nädala krimilugu ⟩ Teflonmees Meelis Lao – allilmaliider või relvaga diplomaat?

Seitse atentaati üle elanud Meelis Lao (55) on skandaalse kuulsusega ärimees. Alates segastest üheksakümnendatest on endise tipp-poksija Lao nimi käinud läbi lugematutest krimiuudistest ning politsei uurimislaualt. Kohtu all on ta olnud korduvalt ja mitmel korral on karistatud teda tingimisi karistusega. Neist viimase määras kohus Laole teisipäeval.