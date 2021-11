Jäätmetekke vähendamise nädalal saab asju mugavalt uuele ringile saata

Asjade mugavaks taaskasutusse andmiseks teeb Uuskasutuskeskuse kaubik 22.–27. novembril kogumisringe üle linna, peatudes Kristiines, Uues Maailmas, Pelgulinnas, Haaberstis, Lasnamäel ja Nõmmel. Kogumisringid on korraldatud koostöös Tallinna Strateegiakeskusega.

«Arvestades inimeste tarbimisharjumusi on ringmajandus üks olulisi aspekte elamisväärse keskkonna säilitamiseks. Ei saa ju lõputult elada looduse arvelt ilma, et see meile endile lõpuks bumerangina tagasi tuleks,» ütles Tallinna ettevõtlusdirektor Mart Luik. «Kutsun kõiki linlasi kasutama Uuskasutuskeskuse loodud võimalust, sest nii ennetame prügi teket ja anname korralikele asjadele uue elu.»