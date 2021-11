HTM on viimased nädalad olnud avalikkuse tule all oktoobri lõpus tehtud viie miljoni eurose kiirtestitehingu tõttu. Nüüd on töös teine hange, kuid erinevalt esimesest, kus sisulises konkurentis oli vaid Selfdiagnostics, on nüüd kutse esitada oma pakkumine saadetud vähemalt 12 ettevõttele.