Tööandjad suhtuvad õppusel Okas osalejatesse mõistvalt

Tartus tegutseva osaühingu Mapri Ehitus tegevjuht Tarmo Roos tähendas, et nende ­töötajad käivad pidevalt reservõppustel ja Kaitseliidu kogunemistel. «Jätkame alati töötajatele tasu maksmist ka kogunemise ajal. See on meie panus riigikaitsesse,» ­rääkis Roos, kelle sõnul annab igasugune organiseeritud tegevus ja õpe töötajatele juurde oskusi tegutsemaks kriisisituatsioonis või ootamatutes olukordades. «Olles ise käinud kaitseväes ja kordusõppustel, tean, et need on ­vajalikud ning annavad inimesele võimaluse korraks argielust välja astudes asju teise nurga alt näha,» lausus ta.