Kelmid võtsid noorte naiste nimele tuhandeid eurosid laenu

Politseile teatas Väike-Maarja vallas elav 23-aastane naine, et 12. novembril helistati talle võõralt telefoninumbrilt ja tutvustati ennast pangatöötajana. Helistaja teatas, et naise nimel on üritatud võtta laenu ning palus avaldajal turvalisuse tagamise ettekäändel sisestada Smart-ID koodid.

Naine keeldus ja lõpetas kõne. Hiljem avastas avaldaja, et tema nimele on vormistatud kiirlaen summas 6300 eurot.

Netikelmuse ohvriks langes veel teinegi noor naine. Politseile teatas Sillamäel elav 27-aastane naine, et 18. novembril helistati talle võõralt telefoninumbrilt ja tutvustati ennast politsei töötajana. Helistaja teatas, et naise nimel on üritatud võtta laenu. Seejärel helistas avaldajale meesterahvas, kes tutvustas ennast Swedbanki töötajana ning palus avaldajal turvalisuse tagamise ettekäändel sisestada PIN-kalkulaatori koodid.