Saue vallavanemana jätkab Andres Laisk

27-liikmelises volikogus on valimisliidul Koostöö - Meie vald 11 kohta, Eesti Reformierakonnal viis ja Isamaal neli. Ülejäänud seitse mandaati jagunevad erakonna Eesti 200 ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) vahel, kellel on vastavalt neli ja kolm häält.

Andres Laisk on õppinud Tartu Ülikoolis füüsikat. Magistrikraadi omandas ta Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas rahanduse ja krediidi erialal. Juhtimise ja panganduse alal täiendas ta end Stockholmi School of Economicsi juures.

Enne vallavanemaks valimist aastal 2009 töötas Laisk Tallinna väärtpaberibörsil, rahandusministeeriumis ja finantsinspektsioonis. Eelmisest sajandist on tal kogemus väikeettevõtjana peamiselt meedia ja reklaami alal.

Laisk on valitud esindama Eesti kohalikke omavalitsusi Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR - Council of European Municipalities and Regions) poliitikakomitees. Ta on Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) juhatuse liige.

2014. aastal tunnustas HOL Laiska tiitliga Suur Holmer teenete eest Saue valla ja omavalitsuste vahelise koostöö arendamisel. Auhinna nimi on tuletatud lühendist HOL, millele on lisatud «Me Ehitame Riiki».

2019. aastal pälvis Laisk Harjumaa teenetemärgi aktiivse haldusreformi propageerimise ja omavalitsuste vabatahtliku ühinemisprotsessi lõpule viimise eest.