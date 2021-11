Politsei palub kaaluda MEM Cafe majandustegevuse piiramist

Esmaspäeval kinnitas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov BNS-ile, et politsei on praeguseks käinud MEM Cafes juba neli korda ja tuvastanud igal korral, et seal ei järgita valitsuse kehtestatud piiranguid, mille kohaselt on ettevõtetel kohustus oma klientidelt küsida Covid-tõendeid, neid ka korrektselt kontrollida ning tuvastada isikusamasus.