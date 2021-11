35-kraadise nurga all paigaldatud kivide servad on tikutopsist kõrgemad. FOTO: Foto: Kristjan Teedema

Tartu-Räpina maantee alguses käib ringristmiku ümberehitus, valmimas on täiesti uue väljanägemise ja olemusega ring. Autojuhtidele, kes transpordiameti sellest katseprojektist midagi kuulnud pole, jääb aga arusaamatuks, miks on kivid laotud nii, et nende servad välja turritavad. See näib ohtlik, seda enam, et sõiduteed ja püsti turritavaid kive eraldab vaid madal rant.