Liimets arutas Saksa ametikaaslasega olukorda Valgevene-Poola piiril

Arutades oma Saksamaa kolleegiga ühist vaadet Valgevene kriisi lahendamisele, rõhutas välisminister Liimets Euroopa Liidu ühtsuse tähtsust:

«Selleks, et Valgevene võimude tekitatud hübriidtegevus lõppeks, on väga oluline, et Euroopa Liit püsiks ühehäälse ja otsustavana. Peame jätkama rahvusvahelist survet selleks, et Valgevene võimudel ei õnnestuks viimase aja sammudega juhtida tähelepanu eemale oma tõsistelt inimõiguste ja rahvusvaheliste lepete rikkumistelt ning nad aitaks valelubadustega riiki meelitatud inimesed tagasi koju.»

Ministri sõnul pole sõnum Valgevene võimudele muutunud: lisaks EL-i piiride survestamise lõpetamisele nõutakse ka poliitvangide vabastamist. «Samuti tuleb võimaldada kodanikuühiskonnal ja vabal ajakirjandusel areneda ning anda oma rahvale võimalus demokraatlikul viisil oma tuleviku üle otsustada,» rõhutas Liimets.

Venemaa tegevusest Ukraina piiril kõneldes toonitas Liimets, et olukorra edasine eskaleerumine oleks äärmiselt ohtlik ja seaks ohtu mitte ainult Ukraina, vaid kogu Euroopa julgeoleku ning seepärast jälgib Euroopa Liit oma liitlastega sealseid arenguid tähelepanelikult.

Mõlemad ministrid kinnitasid Euroopa Liidu ja NATO koostöö tähtsust. «Nii Eesti kui ka Saksamaa seisukoht on ühtne ja muutumatu: NATO ja tugev Euro-Atlandi side on Euroopa julgeoleku nurgakivi,» ütles Liimets.

Põgusalt peatuti ka Eesti ja Saksamaa heal kahepoolsel koostööl valeinformatsiooni leviku tõkestamisel. Samuti märkisid mõlemad, et EL-i ja Hiina suhete puhul on vaja rohkem kohtumisi, kus on ühistest väärtustest ja huvidest lähtuvalt kõigil liidu liikmesriikidel võrdne roll.