Lumesaha juht: mulle absoluutselt meeldib talv

«See oli üle viie aasta tagasi,» meenutas Pärnaste, millal ta hakkas talviti Tallinna teid lumest puhtaks tegema. Suvel töötab ta kalluri peal. Oma esimesel tööpäeval istus ta ühe rõõmsameelse staažika töötaja kõrval ning õppis. «Mul on sellest ajast väljaprinditult alles kõik erinevad marsruudid. Aeg-ajalt vaatan ikka üle, kust üks või teine läks. Et ei läheks võõrast teed puhastama ja soolatama,» rääkis Pärnaste. Ta meenutas, et alguses oli kõik väga keeruline: «Et jumala eest kellegi autot katki ei sõida, muu on lihtsam.»