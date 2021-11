Austraalia liigitas Hizbollah´ terroriorganisatsiooniks

Siseminister Karen Andrews ütles, et Iraani toetatud šiiarühmitus ähvardab jätkuvalt rünnakutega, toetab teisi terroriorganisatsioone ja kujutab endast tõelist ja usutavat ohtu Austraaliale.

Iisrael ja USA on liikumise juba ammu terrorirühmituseks liigitanud, kuid teised riigid on olnud tõrksad rühmituse poliitilisele tiivale sanktsioonide kehtestamisega, sest see võib pärssida suhteid Liibanoni võimudega.