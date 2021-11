Lääne-Harju vallavanemaks valiti Jaanus Saat

Volikogu ees kinnitas taas vallavanemaks valitud Saat, et on täis tahtmist ja ideid juhtida koos meeskonnaga ka järgmised neli aastat oma koduvalda. «Kui eelmised neli aastat läks suuresti ühinenud valdade kokkutöötamisele, siis järgmised neli ühtlustamisele ja koostöötamisele. Me ei vaatle valda enam kui mitut erinevat piirkonda vaid kui üht tervikut, kuhu võrdselt panustame,» ütles Saat.