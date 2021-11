Tänavu on surnud juba rohkem inimesi kui mullu kokku

Hüppeliselt on kasvanud suremus hingamiselundite haigustesse, eriti Covid-19 viiruse tagajärjel. Kui 2020. aastal suri ajaperioodil jaanuar–september 2020 hingamiselundite haiguse tõttu 448 inimest (neist Covidisse 65), siis tänavu on samal ajal lahkunud 1564 inimest, kellest suisa 1117 koroonaviiruse tagajärjel. Positiivseks võib pidada seda, et tänavu ei ole grippi surnud ühtegi inimest, eelmisel aastal oli see näitaja 20.