Esimesed koroonaravimid jõuavad Eestisse ilmselt jaanuaris

Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhataja Erki Laidmäe rääkis ERR-ile, et ravimite soetamine käib Euroopa liidus ühiselt ning seetõttu pole näha, et Eestisse jõuaks ravimid kiiremini kui mujale.

«Hetkel teadaolevalt kiireid lahendusi ei paku ei üht ega teist kanaleid pidi. Nii, et me eeldame, et need ravimid on meil Eestis olemas jaanuaris,» ütles Laidmäe.