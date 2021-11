Võistlustöö «Muu» on žürii hinnangul selge ruumilise lahenduse ja struktuuriga töö, millel on samal ajal piisavalt paindlikkust, et seda edasise projekteerimise käigus vajaduse korral parandada, kontseptsiooni muutmata. Külastushoone paigutamine Kingu talu ja maantee vahele kaitseb taluhoovi heli ja visuaalse müra eest, hoone kuju ja viimistlus suhtub vabaõhumuuseumi hoonestikku austusega, leidis žürii.