Keskerakond kaebas Pettai miljoninõude riigikohtusse

​​Uue kalkulatsiooni peab tegema erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK). Avalikult ei ole summat välja öeldud, kuid Postimehele on viidatud, et see jääb 850 000 euro suurusjärku. Sellist vaba raha Keskerakonnal ei ole. Seda möönab ka erakonna peasekretär Andre Hanimägi. Riigikohtusse kaebamise otsusega on akuutne probleem mõneks ajaks maha võetud. Kui seda edasi poleks kaevatud, siis jõustuks viie päeva pärast ringkonnakohtu otsus ja partei peaks nõutud summa viivitamatult Pettaile üle kandma.