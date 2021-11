Riigikogulased sepistavad keskkonnaministriks tõusnud Erki Savisaare eestvõttel seadust, mille jõustudes võib hooneid rajada peaaegu veepiirile ja võõraid randa vähem lubada, väites, et loodusväärtused ohus pole. Looduskaitsjad on teist meelt.

Eelnõuga ühtlustataks ehituskeeluvööndi mõiste veekaitsevööndiga. Läänemere, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve ning Võrtsjärve puhul on see 20 meetrit. Ülejäänud järvedest ja jõgedest küündib veekaitsevöönd 10 meetri kaugusele.

«Veekogude ääres kehtivad ehituspiirangud on pärit enam kui veerand sajandi tagusest ajast,» põhjendas värske keskkonnaminister Erki Savisaar. «Kui need kehtestati, polnud kõik sealsed loodusväärtused veel täpselt kaardistatud. Seda eeskätt põhjusel, et paljud rannikualad olid olnud nõukogude sõjaväe käsutuses. Pärast haldusreformi on ka meie omavalitsused muutunud võimekamaks ja keskkonnateadlikumaks ning oskavad riske paremini hinnata. Sellest ka ettepanek avada sel teemal arutelu ja kaaluda regulatsiooni muutmist. Loomulikult peavad eelnõu kohta nüüd seisukoha kujundama ka keskkonnavaldkonna spetsialistid.»