EMA soovitab Pfizeri koroonavaktsiini lastele

Vaktsiini tõhususe arvutamise uuringusse kaasati ligi 2000 varem teadaoleva SARS-Cov-2 nakkuseta lapse tulemused. 1305 vaktsiini saanud lapsest haigestusid viiruse tõttu kolm, samas kui platseebot saanud 663 lapsest haigestus 16. See annab vaktsiini tõhususeks sümptomaatilise Covid-19 vältimisel 90,7 protsenti. Samas tuleb siiski arvestada, et tegelik tõhusus võib kõikuda 67,7 ja 98,3 protsendi vahel.

Kõige tavalisemad kõrvaltoimed 5–11aastastel sarnanesid 12-aastatel ja vanematel nähtud kõrvaltoimetega ja nendeks olid süstekoha valu, väsimus, peavalu, süstekoha punetus ja paistetus, lihasvalu ja külmavärinad. Need kõrvaltoimed on tavaliselt leebed või mõõdukad ja mööduvad mõne päevaga.

Seetõttu otsustas EMA, et vaktsiini kasutamine 5–11aastastel lastel ületab kaasnevad riskid ja eriti just neil, kellel on suurem oht raskekujuliseks Covid-19 haiguseks. EMA saadab oma soovituse Euroopa komisjoni, kus see saab lõpliku heakskiidu.