Rein Veidemann: Peeter Oleski lahkumisega kaotasin sõbra

Kirjandusteadlane Rein Veidemann ütles, et iga inimese lahkumine on tühimiku jätmine, sest iga inimene on kordumatu. «Peeter Olesk oli institutsioon. Me jäime ilma institutsioonist. Ta oli entsüklopedist või uuema aja mõistes suunamudija, kellel oli alati valmidus sekkuda sündmustesse ja asjadesse, kui need läksid talle korda või kui ta nägi midagi, mis vajaks tingimata parandamist või muutmist.»