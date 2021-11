Harno peadirektori konkursiga minnakse teisele ringile

«Kahjuks selgus täna, et me ei leidnud oktoobris välja kuulutatud konkursiga Harnole uut peadirektorit. Meie huvi on minna otsingutega kiiresti edasi. Soovime leida Harnole hea haridusvaldkonna kogemusega ja tugeva juhi hiljemalt 2022. aasta alguses,» ütles HTMi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts.