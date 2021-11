Pioneeripataljoni ülem jäi õppuse Okas tulemustega rahule

Pioneeride õppustel on üks osa tööst alati see, et ehitatut ei tohi maha jätta, vaid see tuleb üles võtta. Äsja lõppenud õppusel Okas rajatu jääb aga maha ja sellest on kasu meile kõigile, kiidab pioneeripataljoni ülem kolonelleitnant Ainar Afanasjev. See meeldis õppusel osalenutele seekord enim.