Vallandatud kaitseväelaste kaebused tuleb kohtutel siiski menetlusse võtta

«Tegemist on tõsiste asjadega: elu, tervise ja kehalise puutumatuse, riivega ennekõike. Õigusriik ei saa lubada olukorda, et kohtuuks lüüa sellistes asjades kinni, kuni inimene on ametist lahti tehtud,» selgitas halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving. Riigikohtu hinnangul ei ole kaitseväe vaktsineerimisnõudes ilmselgeid probleeme, kuid teenistujate kaebuste täpsemate detailidega peavad kohtud nüüd edasi tegelema. Halduskolleegiumi esimees rõhutas, et on oluline, et sedalaadi vaktsineerimisnõudeid saab vaidlustada ja ennekõike ennetavalt. «Inimene ei pea ootama enda lahtilaskmist, tal on võimalik juba ennetava kaebusega vaktsineerimisnõudeid vaidlustada,» rääkis Pilving.