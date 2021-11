Rannaäärse ehituskeelu vähendajatel on rannaäärset kinnisvara

«Seal on ehitusõigus detailplaneeringuga saadud, koos Natura eelmõjude hindamisega,» selgitas Andres Metsoja. «Mul on seal ehitusõigus olemas, kuigi olen puutunud kokku ka probleemidega, et tuleb ikka kooskõlastada, kui on soov midagi ehitada.»

Metsoja selgitas, et randa ehitamise õiguse sai ta seetõttu, et kinnistu oli juba nõukogude ajast hoonestatud. Metsoja vanemad omandasid Järvesauna kinnistu juba 1997. aastal, kui kolhoosivarasid müüdi. «Kui sul on õueala ja see on juba hoonestatud, siis saad ehitusõiguse,» seletas Andres Metsoja. «See ongi see, miks aetakse taga vanu krunte, kas ehitusregistrisse on mingi vundament kantud. Kui õueala pole, siis praeguse seaduse järgi ehitada ei saa.»