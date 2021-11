Saalomoni Saartel jätkusid vägivaldsed rahvarahutused

Tegemist on juba kolmandat päeva vältava poliitilise vägivallaga riigis, kuhu Austraalia on saatnud appi rahuvalvajad.

«Olukord on seal väga muutlik ja pingeline. Hetkel teame, et rahutused on viimase paari päeva jooksul eskaleerunud,» lisas Andrews.

Missioonil osaleb üle 100 politseiniku ja sõduri ning Morrisoni sõnul on see lähetus «nädalate küsimus». Morrison lisas, et abipalve on saabunud Saalomoni saarte peaministrilt Manasseh Sogavarelt.