Ravimiamet teatas mitme ravimi tarneraskustest

Müügiloa hoidja Sandoz Pharmaceuticals d.d. esindaja teavitas ravimiametit Ferrum Lek 10 mg/ml siirupi tarneraskustest, mis kestab eeldatavasti detsembri alguseni. Ferrum Lek on rauda sisaldav preparaat, mida kasutatakse rauapuudusaneemia raviks. Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.

Samal müügiloa hoidjal on tarneraskused ka Terbinafine Sandoz 250 mg tablettidega, mis on mõeldud seenhaiguste raviks. Tarneraskus kestab eeldatavasti detsembri lõpuni. Teised sama toimeaine sisaldusega alternatiivid on apteekides saadaval.