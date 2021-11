Uus koroonatüvi vajab veel uurimist

«Praegu teadaoleva põhjal on raske öelda, mida uus tüvi Eestile kaasa toob,» lausus terviseameti meediasuhete spetsialist Merilin Vernik. Lõuna-Aafrika koroonaproovides on suure osakaalu hõivanud uus viirusevariant B.1.1.529 ja Verniku sõnul on tekkinud kahtlus, et omikrontüvi võib olla hakanud levima tervel mandril.