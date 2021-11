LUUBI ALL ⟩ Asjatud lootused meelitavad mängija mängeldes lõksu

Enamik inimesi võtab hasartmängu kui meelelahutust, nagu käiakse kontserdil, kinos või teatris – et saada head emotsiooni. Hasartmängu puhul on emotsiooniks näiteks mängu põnevus. Probleeme ei teki siis, kui inimene on seadnud endale kindlad piirid: kui suure summa ta on valmis meelelahutusele kulutama. Võib-olla kõige rohkem eristab neid sõltlastest see, et kui nad kaotavad, võtavad nad seda kui normaalsust. Teisisõnu: nende mõtteviis ei ole moondunud selliseks, et kui ma panustan, pean tingimata võitma.