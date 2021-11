Itaalia teatas esimesest uue koroonaviiruse tüve juhtumist

See on seotud Mosambiigist saabunud reisijaga.

«Patsient ja tema pereliikmed on hea tervise juures,» ütles riiklik terviseinstituut avalduses.

Itaalia teatas reedel, et keelab riiki siseneda inimestel, kes on viibinud viimase kahe nädala jooksul Lõuna-Aafrika Vabariigis, Lesothos, Botswanas, Zimbabwes, Mosambiigis, Namiibias või Svaasimaal, kus on tuvastatud koroonaviiruse uus variant.