Tallinna Ülikooli klimatoloogia ja meteoroloogia lektor, meedias korduvalt ilmavaatlustest rääkinud Jüri Kamenik on aastaid teinud põieuuringuid, milles osalejate väitel on neid seksuaalselt ära kasutatud.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Kuigi Kamenik rääkis osalejatele kord, et tegemist on Tallinna Ülikooli, siis jälle, et Tartu Ülikooli uuringutega, pole kummagi ülikooli kinnitusel ühtegi sellist teadusprojekti kunagi eksisteerinud. Kamenik ise ei esita ka ühtegi konkreetset viidet, mis võimaldaks kinnitada seesuguse uuringu olemasolu.