Tartu kultusbaar Zavood pani uksed kinni

Seepärast murdus tõenäoliselt mõnigi süda, kui pubi omanik, Uruguayst pärit ning 1993. aastal Eestisse kolinud Mario Pizzolante oma Facebooki kontol teatas, et 26. ja 27. novembril on Zavoodi uksed klientidele avatud viimast korda. Ootamatu teadaanne tulenes maja omaniku, korporatsioon Vironiaga tekkinud erimeelsustest, mille tõttu baar neis ruumides enam edasi tegutseda ei saa. Kuigi Pizzolante ütles, et õhkõrn lootus siiski jääb, et Zavood fööniksina tuhast tõuseb, pole selles midagi kindlat ning pigem suunab ta pilgu tulevikku. Tema sõnul on juba renoveerimisel ruumid Raekoja platsil, samuti nõuab tähelepanu teine talle kuuluv joogikoht, Rüütli tänava alguses asuv lokaal Pirogov.