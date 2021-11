Eesti lühiuudised

Karis tegi Valgevene poliitvange toetava avalduse

President Alar Karis tegi üleeile Valgevene poliitvangide ja represseeritute toetuseks avalduse, milles rõhutas, et me ei tohi unustada ega jätta märkamata kodanikuühiskonna esindajate represseerimist ja tagakiusamist, poliitilisi kohtuprotsesse, kodanikuühenduste ja vaba meedia hävitamist Valgevenes, mis saab kahjuks aina vähem tähelepanu. Riigipea sõnul on imetlusväärne, et paljudel aktiivsetel valgevenelastel jätkub meelekindlust seista demokraatlike väärtuste eest ja trotsida kõiki repressioone, mis neid seetõttu tabavad. «See nõuab vaprust, sest iga teisitimõtlejat Valgevenes ähvardavad režiimi jõuvõtted kuni kriminaalkaristuse ja vanglasse saatmiseni,» lisas riigipea. PM