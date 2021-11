Tallinnas sõidab aasta lõpuks 16 uut invabussi

Tegu on uute üheksa- ja 16-kohaliste Mercedes-Benz Sprinteri väikebussidega, mida osteti hankega 16. Esimesed viis bussi on TLT juba kätte saanud, ülejäänute kohalejõudmine on tarneraskuste tõttu pisut veninud. Kõik sõidukid on varustatud ratastoolitõstuki ja kahe spetsiaalse ratastoolikohaga. Busside kogumaksumus oli 978 400 eurot.

«Selle aasta alguses liideti varem sotsiaaltranspordi teenust pakkunud Termak TLTga, kuna me nägime, et selle teenuse kvaliteet vajab tõstmist. Termaki all teenindas marsruute 35 mikrobussi,» rääkis abilinnapea Andrei Novkov. «Nüüd on tehtud hange ja me vahetame 16 bussi uute vastu välja. Viis on tänaseks juba kohal ja ülejäänud 11 tulevad detsembrikuu jooksul. Kokku läks see investeering meile maksma umbes miljon eurot. Me näeme, et selle teenuse kvaliteeti aitab tagada see, kui meil sõidavad mitte vanemad kui seitsme aasta vanused bussid. Jälgime pidevalt, et tase ei läheks sellest allapoole.»