Palk liiga väike? Saatejuht avastas äpitakso rooli tagant rahvasaadik Martin Repinski

Loomulikult ei jätnud Reikop kasutamata võimalust uurida, mis paneb rahvasaadikut, kelle keskmine palk on üle 4300 euro, taksot sõitma. Repinski sõnul pakub talle huvi, kuidas äpitaksondus seestpoolt välja näeb. «Ja loomulikult ka raha ei ole viimane põhjus. Mina kasutan seda kõike, mida siin teenin, investeeringuteks. Olen võtnud endale sellise eesmärgi,» põhjendas Repinski.

Ta möönis, et rahvasaadiku palk on küll kõrge, ent lisas, et raha pole kunagi palju.

Keskerakonna fraktsiooni kuuluv Repinski sõidab enda sõnul taksot viiendat päeva ning on selle ajaga teinud umbes 120 sõitu. Reisijad üldiselt tunnevad ta ära ja nii mõnigi on väga üllatunud. «Mingis mõttes on see ka riigikogu liikme töö, et inimestega suhelda ja see õnnestub sellise töö tegemisel väga hästi,» arvas ta.

Repinski pidas vajalikuks rõhutada, et ta ei võta oma universaalkerega Škoda liisinguks kuluhüvitisi ja auto tuleb endal välja maksta. Ent seda, palju taksosõitmisega teenib, ei soovinud Repinski avaldada. Ta tõdes vaid, et sellega on võimalik teenida «normaalselt». «Isegi kui riigikogu liige ütleb, et teenib sellega hästi, siis teenib tõesti hästi,» märkis ta.