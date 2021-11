Jüri Kamenik viis teadustöö sildi all läbi n-ö uuringuid, mis tulid välja, et ei olnud pärisuuringud. Ohvritele öeldi, et kord on tegu Tallinna ülikooli, kord Tartu ülikooli uuringuga, kuid ülikoolidega suheldes tuli välja, et nemad mingitest uuringutest ei tea midagi.