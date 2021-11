Kodanik Elvis Brauer, MÉM Cafe omanik, kes sattus meedia kõrgendatud tähelepanu alla, on EKRE liige. Kuidas teie kui erakonna esimees kommenteerite Braueri käitumist?

Mina kui erakonna esimees ja kogu meie erakond on nagu üks mees Elvise selja taga. Ma olen temaga telefoni teel rääkinud ja ma väga kiidan ning tunnustan teda, et meil on Eestis inimesi, kes seisavad põhiõiguste eest ja keelduvad allumast koroonatüranniale. Kui selliseid inimesi oleks Eestis rohkem, kes oma põhimõtetele kindlaks jäävad, siis ei saaks valitsus niimoodi laamendada.