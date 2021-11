Vabatahtlike päästjate jõulusoovid: korralikud kustutid ja soojemad komandod

«See on esimene kord,» kommenteeris päästeliidu kommunikatsioonijuht Karol Sepik seesuguse nimekirja koostamist. «Mõni ei räägigi midagi, tirid seda juttu mehest nagu välja. Seisab muldpõrandal, vaatab autot ja mainib, et noh, võiks kanal ka olla, saaks autot remontida,» kirjeldas ta.

Sepiku sõnul on Eestis üle saja komando ja nende seas mõistagi neid, kes lisaraha- ja varustust taotlevad. Samas on tema sõnul ka komandosid, kus päästa tahetakse, kuid oskusi või aega selliseks korralduseks napib. «Tegelikult peaks olema ju ainult tahe päästa, et tuled ja oled valves - muud muret pole. Aga on nii palju asju, millega peab läbi saama, taotlema ja küsima,» märkis Sepik, lisades, et riiklik toetus päästjatele on võrreldes Kaitseliiduga ju kordi väiksem.