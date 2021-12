Uue koroonaviiruse tüve riskiriikidest saabujad peavad tegema testi

Valitsuse korralduse eesmärk on piirata uue omikron-tüve laialdast levikut, kuniks on tulnud rohkem teaduspõhist infot selle uue tüve kohta. Sealhulgas ootab valitsus andmeid selle kohta, kui nakkusohtlik omikron-tüvi tegelikult on ning kui tõsist haigestumist võrreldes delta-tüvega põhjustab.

«Samuti on olulisem kui kunagi varem vaktsineerimine. Kes veel pole vaktsineerinud, on viimane aeg seda teha, ning kel ootab ees tõhustusdoos, on soovitus see esimesel võimalusel ära teha. Meie suurem eesmärk on läbi viiruse leviku tõkestamise hoida ühiskond maksimaalselt avatuna ka edaspidi,» märkis valitsus.

Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus on nimetanud omikron riskiriikideks kaheksa Lõuna-Aafrika piirkonna riiki, milleks on Lõuna-Aafrika Vabariik, Botswana, Malawi, Lesotho, Svaasimaa, Namiibia, Mosambiik ja Zimbabwe. Epidemioloogilistel põhjustel on terviseamet lisanud Eesti seisukohalt riskiriikide nimekirja ka Egiptuse ja Türgi. Kõikidest nendest riikidest saabudes muutub testimine alates homsest kohustuslikuks sõltumata, kas Eestisse tullakse lennureisiga, maa või mere kaudu.

Omikron-tüve riskiriikidest saabujad peavad testima või jääma isolatsiooni

Isolatsiooni ei pea jääma viimase 12 kuu jooksul vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud inimesed, kui nad teevad viivitamata pärast riiki saabumist PCR testi ja saavad negatiivse tulemuse.

Inimesed, kes ei ole vaktsineeritud või COVID-19 haigust läbi põdenud, saavad 10-päevast isolatsiooni testimisega lühendada. Selleks tuleb teha esimene PCR test viivitamata pärast Eestisse saabumist ja kordustest mitte varem kui kuuendal päeval. Kui mõlema testi tulemus on negatiivne, saab naasta tavapärase elu juurde.

Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni tuleb nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimestel viibida oma elukohas või püsivas viibimiskohas.

Kui inimene pole nõus riskiriigist saabudes end koroonaviiruse suhtes testima, peab ta jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni.

Testi saab teha lisaks lennujaamale ka kõigis teistes koroona testimispunktides. Eesti elanikele on testimine tasuta.

Testimise nõue kehtib kõikidele reisijatele ega sõltu Eestisse saabumise viisist. Eestit transiitriigina läbivatele inimestele testimis- ja isolatsioonikohustus ei laiene.

11. novembril tuvastati Botswanas ja 14. novembril Lõuna-Aafrika Vabariigis uus koroonaviiruse variant B.1.1.529, mis nimetati omikroniks. Omikron tüvel on kokku rohkem mutatsioone, kui viiruse deltatüvel just nendes piirkondades, mis on seotud viiruse leviku ja taasnakatumisega. Maailma terviseorganisatsioon (WHO) peab omikroni murettekitavaks viirustüveks. Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus (ECDC) soovitas 29. novembril Euroopa Liidu liikmesriikidel teha omikron riskiriikidest saabujatele PCR test nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimestele ja kehtestada piiriületajatele 7-14 päeva kestev karantiinikohustus.

Kui riskiriikidest tulles on testimine isolatsiooni vältimiseks või lühendamiseks kohustuslik, siis teistest riikidest saabudes on valitsuse tungiv soovitus teha reisilt tulles PCR test.