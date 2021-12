Koroonaaktivisti kohvikut valvav politsei võib kaasata turvafirma

Öösel ja kolmapäeva hommikupoolikul pole kohviku juures tõsiseid õigusrikkumisi olnud, ka praegu on seal olukord rahulik, ütles politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja kolmapäeva ennelõunal BNS-ile. Ta lisas, et politseinikud on veel kohviku juures, et tagada avalikku korda ja veenduda, et ettevõte on kõrvaliste isikute jaoks suletud.