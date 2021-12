Linnavalitsus kuulutab välja Tallinna reaalkooli juurdeehituse ideekonkursi

«Võib tekkida küsimus, miks selleks nii palju aega on kulunud. Juurdeehituse kontseptsioon oli läbi arutatud juba mitu aastat tagasi. Tuleb tunnistada, et kogu protsess oli päris pikk, sellest on räägitud üle kümne aasta ja sellel on üsna pikk ajalugu,» rääkis linnapea Mihhail Kõlvart.

«Tänaseks on tehtud põhimõtteline otsus ja on ka eelarvestrateegia plaanid, et me viime selle projekti lõpuni. See saab olema väga tähtis projekt nii hariduses kui linnaruumis. Kuna reaalkool on muinsuskaitse all, siis kindlasti tekib ehituse käigus muinsuskaitselisi küsimusi. Aga praegu ootame arhitektidelt ettepanekuid, kuidas sealne linnaruumiline lahendus võiks välja näha. See koht Estonia puiesteel on väga märgiline ja tähtis ning see on eraldi suur ülesanne ja väljakutse arhitektidele,» lisas ta.