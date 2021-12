Eesti lapsed saavad esimesed koroonasüstid veel sel aastal

Perearst ja immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige dr Marje Oona ütles pressikonverentsil, et laste puhul on vaktsineerimine tõhus meetod nakatumiste ja haigestumiste vältimiseks. «Mitte kõik lapsed ei põe kergelt. Me ei saa öelda, et lastele oleks Covid-19 viirus ohutu,» toonitas ta.