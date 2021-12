Jüri Ratas: poliitiliselt laetud aktsioonide najal me sellest kriisist välja ei saagi

Ta küsib: «Millal lõpuks mõistame, et meievahelistest sõnakatest vastuseisudest võidab vaid koroonaviirus? Et eesliinil rügavate kaasmaalaste ründamine krutib kõigest pingeid veelgi üles? Et poliitiliselt laetud aktsioonide najal me sellest kriisist välja ei saagi?»