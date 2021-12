Härma omikrontüvest: epidemioloogiline info on kaldu noorte suunas

«Eestis on püsiv ulatuslik riigisisene deltatüve levik. Viimasel nädalal sekveneeriti 270 proovi, deltatüve osakaal neis on 100 protsenti,» ütles terviseamet oma ülevaates.

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar selgitas, et viidatud tüve nimi on delta+ ning Eestis on seda leitud juba augusti algusest, tõsi küll, harva.

«Arvatakse, et see levib 15–18 protsenti varasematest kiiremini. Eesti sekveneerijad ütlevad, et inglastel delta+ osakaal tõuseb, neil on umbes 15 protsenti nakatunutest selle viirustüvega,» lisas Lutsar. «Aga võrreldes viiruse delta- ja Briti tüvega – kui kiiresti need jõudsid levida –, liigub delta+ suhteliselt aeglaselt.»