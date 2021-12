Rohkelt tööd ja vähe raha viisid muinsuskaitse juhi ametist

Muinsuskaitseameti suur ülesanne on Siim Raie sõnul pärandi määratlemine ja nimekirjade korrastamine. FOTO: Sander Ilvest

Esmaspäeval teatas lahkumisest muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie. Raie nimetati esimest korda ametisse 2015. aastal, tema teine ametiaeg algas 2020. aastal. Raie ise jääb lahkumise põhjuste asjus napisõnaliseks, kommenteerides vaid, et see ei olnud tema enda plaan, aga ta on sellega nõus.