Üleeilses intervjuus Kuku raadiole sõnas Repsi advokaat Paul Keres endise ministri kaitseks, et Reps ei tähistanud nooblis restoranis mitte oma sünnipäeva, vaid see oli esinduskogunemine. Keres lisas, et sarnase ürituse olevat korraldanud ka peaminister Kaja Kallas.