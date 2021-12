Superstaarisaate finaalkontsert saab valitsuselt erisuse

Kehtivate koroonameetmete kohaselt võib nakkusohutust kontrollides korraldada siseruumides üritusi kuni 1000 osalejaga ning välitingimustes kuni 2000 osalejaga. Superstaarisaade on valitsuse hinnangul aastate jooksul popmuusikaga seotud kultuurielu oluliselt mõjutanud, mistõttu lubatakse finaalkontserdile erandina 3000 inimest.

«Saku Suurhallis on võimalik pealtvaatajaid väga hästi hajutada ja 3000 inimese juures on halli publikumahust kasutatud 30 protsenti,» teatas valitsus. «Teletootja on koostöös Saku Suurhalli operaatoriga välja töötanud plaani, mis võimaldab ohutult korraldada kontrollitud teleülekannet kolme kuni 1000 pealtvaatajaga publikuosaga, kes omavahel kokku ei puutu,» lisati teates.