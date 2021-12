Uus plaan: idapiirile tuleb täiendavalt juurde 21 kilomeetrit tara

Jaani sõnul on eesmärk tõsta välispiiri ehituse ambitsiooni - see tähendab, et rajatakse ligi 21 kilomeetrit juure piiritara Värska ja Petseri kandis, mida seni planeeritud ei olnud. «Väga oluline on ka Narva jõgi, kus tuleb tõhustada seirepositsioone. Kui seni on jõgi seiretehnikaga kaetud ligi 70 protsendi ulatuses, siis uue plaani järgi täies ulatudes,» tutvustas Jaani.