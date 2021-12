Homme kõigub õhutemperatuur 0 kraadi ja 8 miinuskraadi vahel

Öösel on pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab. Puhub kirde- ja põhjatuul 5-11, rannikul kuni 14, puhanguti kuni 18 m/s. Külma on 2-8 kraadi, saarte rannikul tuleb kohati 0 kraadi.

Peipsi järvel puhub kirdetuul 8-11 puhanguti 15 m/s. Laine kõrgus jäävabas vees on 0,8-1,5 meetrit. Sajab lund ja tuiskab ning nähtavus on mõõdukas või halb. Külma on 5-7 kraadi.

Päeval on pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab, pärastlõunal lääne poolt sajuvõimalus väheneb ja on selgimisi. Sajab lund ja tuiskab, pärastlõunal lääne poolt sajuvõimalus väheneb ja on selgimisi. Puhub kirde- ja põhjatuul 4-10, rannikul kuni 14, puhanguti kuni 18 m/s, keskpäeval nõrgeneb ja pöördub saartelt alates loodesse. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -6 kraadi.