Keskpolügooni eriplaneering võimaldab lahingumasinatel harjutada laskmist liikumise pealt

Riigikaitse arengukavas 2013–2022 on maismaaoperatsioonide läbiviimiseks ette nähtud luua kiirreageerivad jalaväebrigaadid, arendada soomusmanöövervõimet ja tugevdada tankitõrjet. Kaitseväele on hangitud jalaväe lahingumasinad CV90 koos toetusmasinatega. Lisaks on 1. jalaväebrigaad saanud liikursuurtükid, et tõhustada kaudtulevõimet. Uues riigikaitse arengukavas on liikursuurtükid ette nähtud ka 2. jalaväebrigaadile.