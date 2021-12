MEM Cafe sulgemise saagas on ähvardusi saanud ka politseinike lähedased

Teisipäeval teatas terviseamet korduvalt nõudeid rikkunud MEM Cafe sulgemisest, kuid kohviku sulgemist saatsid ka mitmed varasemad kontrollkäigud. Lisaks kohapealsetele sõnavahetustele ja tõukamistele on inetu sisuga sõnumeid saanud ka politseinike lähedased. PPA kinnitab, et ähvardusi on saadud, kuid statistikat nad selle kohta ei kogu.

PPA vanemkommunikatsiooniametnik Maarja Punak sõnas, et politseinikel on teatud taluvuskohustus ja rahulikuks tuleb jääda ka ebameeldivalt käituva inimesega. «Küll aga ei pea politseinik taluma oma solvamist või füüsilist ründamist, mis on ka seadusega karistatav,» tuletas ta meelde.

Sõimu saavad ka tervishoiutöötajad

Punak märgib, et erinevalt politseinikest ei ole näiteks arstid või õed tingimata harjunud. «Viimasel ajal on politseinikud ja tervishoiutöötajad saanud nii töökontaktide kui ka sotsiaalmeediakontode kaudu hulgaliselt ebameeldiva sisuga sõnumeid, millest osa on ka solvavad ja ähvardavad ning puudutavad lisaks kirja adressaadile ka tema lähedasi. Solvamise puhul on igal inimesel võimalik pöörduda kohtusse, ähvarduse puhul teeme kindlaks, kas on alust karta selle täideviimist,» selgitas ta.

Ähvardajatega võetakse ka ühendust, kuid Punak täpsustab, et sageli põhjendatakse oma käitumist liigse emotsionaalsusega. «Kui inimene tunneb, et politseiametnik on temaga käitunud ebaõiglaselt, on tal alati võimalus esitada kaebus politsei sisekontrollile. Selle asemel ametnike solvamine ja sõimamine näitab, et inimene ei austa õigusriigi põhimõtteid,» põhjendas ta.

«Samamoodi on võimalik anda tagasisidet meditsiiniteenuse kvaliteedi kohta, jäädes seda tehes konstruktiivseks ja viisakaks. Paljud sellised olukorrad võiksid jääda olemata, kui lasta enne tagasiside andmist esimesel emotsioonil lahtuda ning vaadata asju värske pilguga,» kommenteeris vanemkommunikatsioonijuht.

Toetajaid on rohkemgi

Küll aga on PPA kinnitusel tänaseks rohkem neid, kes avaldavad politseinikele tegevuse eest toetust ja tänu. «Täname südamest kõiki, kes on meile omalt poolt sooje sõnu ja häid soove edastanud,» teatas prefektuur.

PPA koondas mõned positiivsed soovid kokku.

FOTO: Põhja prefektuuri kollaaž